«Фёдор Емельяненко против Леснара». Хабиб рассказал о бое мечты для своего промоушена

Российский чемпион UFC в лёгком весе, владелец лиги Eagle Fighting Promotions Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого их звёзд мирового и российского ММА он хотел бы видеть в своём промоушене, если бы у него были неограниченные финансовые возможности.
«Кого бы подписал, будь у меня неограниченные финансовые возможности подписать российскую звезду и зарубежную? Практически все звёзды завязаны на контрактах у различных организаций. Если просто фантазировать, то я бы взял Брока Леснара, тяжеловеса. И можно было бы сделать его бой с Фёдором Емельяненко в России. Это было бы очень интересно: наша звезда, и звезда американского ММА. И этот бой я бы организовал у меня на ринге. Кстати, всё может быть», — сказал Хабиб Нурмагомедов в эфире Матч ТВ.
Ближайший турнир лиги EFC состоится 9 февраля в Москве. В его ходе состоятся два титульных поединка. Напомним, Хабиб Нурмагомедов не так давно приобрёл действующий промоушен Gorilla Fighting Promotions и, совершив ребрендинг, перезапустил его под названием Eagle Fighting Promotions.
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