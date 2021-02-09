Оверима отстранили от боёв минимум на два месяца после поражения в матче с Волковым в UFC

Представитель Нидерландов Алистар Оверим, который в минувшие выходные проиграл россиянину Александру Волкову на турнире UFC Fight Night 184, из медицинских соображений отстранён от боёв минимум на два месяца, сообщает Sherdog. При этом он условно отстранён от поединков на полгода. Если ЛОР-врач не сможет подтвердить, что Оверим восстановился после перелома носовой кости, отстранение закончится для него 6 августа.

Напомним, бой в тяжёлом весе с участием 32-летнего Александра Волкова и 40-летнего представителя Нидерландов Алистара Оверима закончился победой россиянина, который нокаутировал соперника на третьей минуте второго раунда. На счету Волкова 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, а один бой признали несостоявшимся.