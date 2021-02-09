Рабаданов победил Грицутина на турнире EAGLE FC 33 и стал чемпионом лиги в лёгком весе

Российский боец ММА Гаджи Рабаданов победил соотечественника Валерия Грицутина и завоевал вакантный чемпионский пояс лиги EFC в лёгком весе.



Поединок продлился все три раунда. По его итогам судьи единогласно отдали победу Рабаданову.



Напомним, Хабиб Нурмагомедов не так давно приобрёл действующий промоушен Gorilla Fighting Promotions и, совершив ребрендинг, перезапустил его под названием Eagle Fighting Promotions.



Eagle Fighting Promotions 33. Результаты и файткард



Фаридун Одилов — Сергей Калинин

Руслан Сариев — Мансур Малачиев

Акбар Таиров — Константин Андрейцев

Руслан Яманбаев — Сеймур Рзаев

Гаджи Рабаданов — Валерий ГРицутин — победа Рабаданова единогласным решением судей

Расул Маммаев — Исатей Темиров — победа Маммаева единогласным решением судей

Жасулан Акимжанов — Олег Петеримов — победа Акимжанова единогласным решением судей

Герги Шахрурамазанов — Али Дикаев — победа Шахрурамазанова нокаутом

Динислам Камавов — Александр Швабский — победа Камавова приёмом

Магомедзаид Заидов — Руслан Гончаров — победа Заидова единогласным решением судей

Саад Яхъя — Игорь Лисовский — победа Яхъя единогласным решением судей

Азамат Нуфтилаев — Генналий Гусев — победа Нуфтилаева техническим нокаутом

Дадахан Хасанов — Андрей Курбатов — победа Хасанова единогласным решением судей.