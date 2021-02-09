Лига Хабиба планирует провести ещё 11 турниров в 2021 году, один из них пройдёт в Душанбе

Российский чемпион UFC в лёгком весе владелец лиги Eagle Fighting Promotions Хабиб Нурмагомедов прокомментировал итоги турнира EFC 33, который завершился в Москве.



«Очень хорошие были бои — как мейн, так и соглавный. Серёга (Калинин. — Прим. „Чемпионата“) — молодец, хорошо побился, ты вернёшься сильнее. У нас ещё 11 турниров запланировано в этом году. И в августе, если Одилов будет готов, он будет защищать пояс на родине, в Душанбе», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Напомним, Нурмагомедов не так давно приобрёл действующий промоушен Gorilla Fighting Promotions и, совершив ребрендинг, перезапустил его под названием Eagle Fighting Promotions.



Eagle Fighting Promotions 33. Результаты и файткард



Фаридун Одилов — Сергей Калинин — победа Одилова удушающим приёмом

Руслан Сариев — Мансур Малачиев — победа Малачиева удушающим приёмом

Гаджи Рабаданов — Валерий ГРицутин — победа Рабаданова единогласным решением судей

Расул Маммаев — Исатей Темиров — победа Маммаева единогласным решением судей

Жасулан Акимжанов — Олег Петеримов — победа Акимжанова единогласным решением судей

Герги Шахрурамазанов — Али Дикаев — победа Шахрурамазанова нокаутом

Динислам Камавов — Александр Швабский — победа Камавова приёмом

Магомедзаид Заидов — Руслан Гончаров — победа Заидова единогласным решением судей

Саад Яхъя — Игорь Лисовский — победа Яхъя единогласным решением судей

Азамат Нуфтилаев — Генналий Гусев — победа Нуфтилаева техническим нокаутом

Дадахан Хасанов — Андрей Курбатов — победа Хасанова единогласным решением судей.