Кокляев: Минеев по сравнению с Исмаиловым просто стоячий троллейбус

Российский стронгмен Михаил Кокляев поделился мнением о возможном реванше бойцов MMA Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Напомним, первый бой Исмаилов — Минеев, прошедший в октябре 2018 года, завершился вничью.
«Если Магомед сделает паузу и научится отказывать, то он подготовится и выиграет (победит. — Прим. «Чемпионата») Минеева. Владимир по сравнению с Магомедом просто стоячий троллейбус в плане раскрутки, он не делает ничего, а просто готовится, и всё. А Магомед сейчас везде, и я бы посоветовал ему остановиться на какой-то момент.
Уже ничего не нужно раскручивать, всё есть. Больше ничего не надо. Например, можно уехать в Дагестан и готовиться к реваншу. Это чисто мой совет диванного, так скажем, бойца», — цитирует Кокляева «Р-Спорт».
Напомним, в ноябре 2019 года Кокляев дебютировал в единоборствах, уступив нокаутом в боксёрском поединке бойцу MMA Александру Емельяненко. 20 февраля он сразится с блогером Артёмом Тарасовым.
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