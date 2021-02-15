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Пельмень дал прогноз на бой Кокляев — Тарасов

Пельмень дал прогноз на бой Кокляев — Тарасов
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Одна из главных звёзд и чемпион турниров по спортивным пощёчинам Василий Камоцкий, более известный под прозвищем Пельмень, поделился ожиданиями от боксёрского поединка стронгмена Михаила Кокляева и блогера Артёма Тарасова. Бой Кокляев — Тарасов состоится в Москве 20 февраля.

«Один большой, другой маленький. Я думаю, что дядя Миша его должен вырубить. Почему-то мне так кажется. Вес должен сыграть. У Артёма, наверное, опыта больше в единоборствах. Но всё равно масса в данном случае решает», — приводит слова Пельменя «РЕН ТВ».

Также в рамках боксёрского турнира 20 февраля скандально известный боец MMA Вячеслав Дацик сразится с камерунцем Тайсоном Дижоном, а пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов — с самбистом и бойцом MMA Максимом Новосёловым. В главном бою встретятся боксёры-профессионалы Фёдор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).

Кокляев и Тарасов обменялись резкими выпадами перед боем
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