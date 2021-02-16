«РЕН ТВ» покажет бой Кокляев — Тарасов в прямом эфире

Телеканал «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет боксёрский поединок с участием стронгмена Михаила Кокляева и блогера Артёма Тарасова, которые сразятся в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве 20 февраля. Начало трансляции боксёрского вечера — в 22:30 мск.

Напомним, в ноябре 2019 года Кокляев дебютировал в боксе. Стронгмен уступил бойцу MMA Александру Емельяненко, который нокаутировал его в первом раунде. Пока это единственный его бой в единоборствах.

Также в рамках боксёрского турнира скандально известный боец MMA Вячеслав Дацик сразится с камерунцем Тайсоном Дижоном, а пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов — с самбистом и бойцом MMA Максимом Новосёловым. В главном бою встретятся боксёры-профессионалы Фёдор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).