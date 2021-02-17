Стало известно, когда Чимаев сможет провести следующий бой в UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, может вернуться в октагон в июне. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото, ссылаясь на слова менеджера Чимаева Али Абдель-Азиза.
«Хамзат Чимаев летит в Лас-Вегас, по словам его менеджера Али Абдель-Азиза. В США ему окажут медицинскую помощь, после того как он перенёс коронавирус. Абдель-Азиз сказал, что надеется, что Хамзат сможет провести бой в июне, однако главный приоритет в долгосрочной перспективе — здоровье», — написал Окамото в своём «твиттере».
Напомним, в ночь с 13 на 14 марта мск Чимаев должен был сразиться с Леоном Эдвардсом, бой должен был возглавить кард одного из турниров серии Fight Night. Изначально бойцы должны были сразиться 19 декабря, но поединок отменили из-за коронавируса у Эдвардса. Поединок перенесли на 20 января, но тогда коронавирусом заразился Чимаев.
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