Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Девушка — боец MMA Рэйчел Остович показала фото с глубоким декольте

Девушка — боец MMA Рэйчел Остович показала фото с глубоким декольте
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
Аудио-версия:

Американская спортсменка Рэйчел Остович, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три свежие фотографии. На снимках спортсменка, одетая в откровенный наряд с глубоким декольте, позирует перед камерой.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Рэйчел Остович.

Пользователи оценили красоту Остович. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту спортсменки.

«Идеальная».
«Какие глаза...»
«Выглядишь просто потрясающе. Просто дух захватывает».

29-летняя Остович выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. Её последней соперницей была американка Джина Мазани, одержавшая победу в поединке, состоявшемся на турнире UFC в ноябре 2020 года. После этого её уволили из промоушена. Всего на счету Рэйчел 10 поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала четыре победы и потерпела шесть поражений.

Девушка — боец UFC показала фото, на котором она полностью обнажена
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021