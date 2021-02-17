Девушка — боец MMA Рэйчел Остович показала фото с глубоким декольте

Американская спортсменка Рэйчел Остович, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три свежие фотографии. На снимках спортсменка, одетая в откровенный наряд с глубоким декольте, позирует перед камерой.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Рэйчел Остович.
Пользователи оценили красоту Остович. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту спортсменки.
«Идеальная».
«Какие глаза...»
«Выглядишь просто потрясающе. Просто дух захватывает».
29-летняя Остович выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. Её последней соперницей была американка Джина Мазани, одержавшая победу в поединке, состоявшемся на турнире UFC в ноябре 2020 года. После этого её уволили из промоушена. Всего на счету Рэйчел 10 поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала четыре победы и потерпела шесть поражений.
- 17 февраля 2021
-
11:00
-
10:01
-
09:00
-
01:44
-
00:39
- 16 февраля 2021
-
23:30
-
22:01
-
21:33
-
20:56
-
19:18
-
18:31
-
17:50
-
15:00
-
14:00
-
13:10
-
12:15
-
11:03
-
10:00
-
09:01
-
01:01
- 15 февраля 2021
-
23:54
-
21:53
-
20:51
-
19:55
-
18:53
-
17:36
-
15:02
-
14:23
-
13:11
-
12:24
-
12:02
-
11:02
-
10:00
-
09:00
-
00:59