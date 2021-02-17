Девушка — боец MMA Рэйчел Остович показала фото с глубоким декольте

Американская спортсменка Рэйчел Остович, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три свежие фотографии. На снимках спортсменка, одетая в откровенный наряд с глубоким декольте, позирует перед камерой.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Рэйчел Остович.

Пользователи оценили красоту Остович. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту спортсменки.

«Идеальная».

«Какие глаза...»

«Выглядишь просто потрясающе. Просто дух захватывает».

29-летняя Остович выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. Её последней соперницей была американка Джина Мазани, одержавшая победу в поединке, состоявшемся на турнире UFC в ноябре 2020 года. После этого её уволили из промоушена. Всего на счету Рэйчел 10 поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала четыре победы и потерпела шесть поражений.