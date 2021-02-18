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Александр Шлеменко встретился с Магомедом Исмаиловым

Александр Шлеменко встретился с Магомедом Исмаиловым
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Российский боец ММА Александр Шлеменко встретился с Магомедом Исмаиловым в своей школе единоборств.

«Встретили тут одного борца, Магомеда Исмаилова», — подписал фотографии Александр Шлеменко.

Если у вас не отображаются фотографии, то их можно посмотреть в «инстаграме» Александра Шлеменко.

Ранее Шлеменко сообщил, что может провести бой с победителем поединка Магомед Исмаилов — Владимир Минеев. Ожидается, что бой Исмаилов — Минеев пройдёт в сентябре.

Напомним, впервые Шлеменко заявил о желании провести бой с Исмаиловым в декабре 2020 года, после того как Магомед победил Ивана Штыркова единогласным решением судей. 34-летний Исмаилов одержал четвёртую победу подряд в профессиональных смешанных единоборствах и 18-ю в карьере. Всего в 21 поединке Исмаилов одержал 17 побед, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью. У Шлеменко 59 побед и 13 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

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