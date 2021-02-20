Хабиб совместно с Голливудом работает над фильмом о своей карьере и хочет взять «Оскар»

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что работает вместе с Голливудом над фильмом о своей карьере и планирует выиграть «Оскар».

«Я сейчас работаю над моим документальным фильмом. Где-то полтора года надо. Мы хотим выиграть «Оскар». Не просто 20 минут снять и закинуть Работаем вместе с Голливудом. Скорее всего выйдет сразу в кинотеатрах. Это же нормальная история, парень с гор стал лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, не проигрывал», — сказал Хабиб в интервью на YouTube-канале «Лысый Хищник».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя росс. иянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.