Кокляев — Тарасову: пошёл бы с тобой в разведку. Спасибо за бесстрашие

Известный стронгмен Михаил Кокляев обратился к блогеру и ММА-бойцу Артёму Тарасову, которого он 20 февраля победил в бою по правилам бокса.

«Я обращаюсь к Артёму Тарасову. Как-то перед боем „РЕН ТВ“ скинул мне вопросы на интервью. Один из вопросов звучал так: „Пошли бы вы с Артёмом Тарасовым в разведку?“. Я ответил, что на тренировку бы, наверное, пошёл.

Теперь могу уверенно сказать, что пошёл бы с тобой и в разведку. Спасибо тебе за бесстрашие, мужество. Дай бог тебе здоровья. Чтобы ты восстановился и дальше к новым победам, новым проектам. Жму руку, ты молодец", — сказал Кокляев на виде, размещённом на его странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице Михаила Кокляева в социальной сети.