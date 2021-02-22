Рябинский отреагировал на перенос реванша Поветкин — Уайт

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал перенос матча-реванша российского тяжеловеса Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом. Изначально второй бой должен был состояться 6 марта, поединок перенесли на 27 марта.

«Саша всегда находится в ровной форме. Мы знали, что даты могут поехать, и учитывали это в своей подготовке. Не бывает такого, чтобы Саша расплылся в межсезонье. Не думаю, что из-за переноса боя будут какие-то проблемы. Саша проведёт сборы в Геленджике», — приводит слова Рябинского ТАСС.

Напомним, в первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта. Изначально реванш должен был состояться в ноябре 2020 года, но был перенесён из-за того, что Александр заразился коронавирусом.