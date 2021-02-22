Валуев дал прогноз на реванш Поветкин — Уайт

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал об ожиданиях от матча-реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта, который состоится 27 марта. В первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

Валуева спросили, верит ли он во вторую победу Поветкина.

«Да, безусловно. Саня же не раз всё доказывал, и меня он убедил, что удар, ставший победным, был запрограммирован и подготовленным.

Лаки-панч – так всегда говорят про удары, которые случайно вылетели и привели к совершенно иному исходу боя, но это не тот случай. И потом, случайных ударов не бывает. Их всегда отрабатывают на тренировках. В нужный момент Саня вспомнил и отработал. Так что я не думаю, что эта история про случайность», — приводит слова Валуева «Советский спорт».