Диллашоу назвал главную слабость Петра Яна в бою со Стерлингом

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу рассказал об ожиданиях от поединка обладателя пояса Петра Яна и претендента Алджамейна Стерлинга, который состоится на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск.

«Тяжёлый бой для Яна. Считаю, у него побольше навыков в отношении ведения боя, но Стерлинг — очень агрессивный борец. И ударная техника у него такая, что непросто подстроиться. Он не старается спрятать удары, а постоянно ими пользуется, чтобы удержать дистанцию. Джиу-джитсу у него потрясающее, Сэндхэгена он «финишировал» за 45 секунд.

Думаю, главная слабость Яна — борьба. Я знаю, что один парень, который сейчас в Bellator (Магомед Магомедов. — Прим. «Чемпионата»), переборол его в одном из прошлых боёв. При этом я всё равно поставил бы на Яна, он более сбалансированный и структурный боец. Думаю, он сможет всё-таки держать нужную дистанцию», — рассказал Диллашоу в интервью YouTube-каналу Майка Свика.