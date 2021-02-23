Боец, победивший Олейника: отношусь к каждому сопернику как к очередному телу
Американский боец смешанных единоборств Крис Даукаус, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, прокомментировал победу над россиянином Алексеем Олейником. Даукаус нокаутировал Олейника в первом раунде поединка на турнире UFC Fight Night 185, который состоялся в минувшие выходные.
«Отношусь к каждому сопернику как к очередному телу. Не пытаюсь делать из этих бойцов монстров, которыми их считают люди. Я не смотрю на их заслуги. Когда я выхожу в клетку, у них нет лица.
Если я начну обращать внимание на достижения, которые действительно есть у всех, особенно у Олейника с его 20-летней карьерой, то я там сойду с ума. Поэтому это просто то, что я должен делать», — цитирует американца издание MMAJunkie.
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