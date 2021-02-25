Энди Руис дал прогноз на бой Фьюри — Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энди Руис рассказал об ожиданиях от объединительного поединка чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Думаю, это будет интересный бой. Я дрался с Энтони Джошуа, но не дрался с Тайсоном Фьюри, у которого странный стиль. Но я думаю, что Фьюри одержит победу.

Энтони не дрался с соперником, который так передвигается по рингу. Посмотрим, что произойдёт. Последний бой Джошуа меня не впечатлил, но ему удалось выполнить свою работу», — цитирует Руиса BoxingScene.

Напомним, Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.