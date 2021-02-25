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Пётр Ян прилетел в Лас-Вегас на титульный бой со Стерлингом в UFC

Пётр Ян прилетел в Лас-Вегас на титульный бой со Стерлингом в UFC
Бокс/ММА / UFC 0
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян прибыл в Лас-Вегас (штат Невада, США), где ему предстоит первая защита титула в поединке с Алджамейном Стерлингом. Напомним, бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259, который пройдёт в ночь с 6 на 7 марта мск.

«Я впервые проходил полноценный лагерь в Америке. В отличие от Таиланда, где у меня есть определённая система тренировок, в Америке поначалу многое было непривычно. Но мы подстроились и прошли неплохой лагерь. В АТТ все бойцы известные, все выступают в топовых организациях: в UFC, Bellator, One FC.

Это моя первая защита, особых эмоций нет. Я сконцентрирован, так как понимаю, что это очень важный для меня поединок. Иду за своим», — приводит слова Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

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