Блэйдс прокомментировал нокаут от Льюиса на UFC Fight Night 185

Американский боец смешанных единоборств Кёртис Блэйдс, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, прокомментировал поражение нокаутом от Деррика Льюиса на турнире UFC Fight Night 185, который состоялся в минувшие выходные.
«Иногда ты молот, а иногда — гвоздь. В этом деле даже маленькая ошибка может стоит тебе победы, и так получилось, что я всё-таки допустил одну. Так бывает.
Снимаю шляпу перед Дерриком. В поражении нет ничего постыдного, и я не собираюсь падать духом», — приводит слова Блэйдса издание BJPenn.com.
30-летний Блэйдс выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2014 года. Он провёл 18 боёв, одержав в них 14 побед и потерпев три поражения; ещё один бой признали несостоявшимся. На счету 36-летнего Льюиса 25 побед и семь поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
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