Фёдор Емельяненко вернулся к тренировкам. Фото

Легендарный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, объявил о возобновлении тренировочного процесса. Ранее сообщалось, что спортсмен перенёс коронавирус.

«Сборы в Старом Осколе», — написал он в социальной сети «Инстаграм», прикрепив текст к фотографиям с тренировки.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Фёдора Емельяненко.

44-летний Фёдор Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде.