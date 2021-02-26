Фёдор Емельяненко вернулся к тренировкам. Фото
Легендарный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, объявил о возобновлении тренировочного процесса. Ранее сообщалось, что спортсмен перенёс коронавирус.
«Сборы в Старом Осколе», — написал он в социальной сети «Инстаграм», прикрепив текст к фотографиям с тренировки.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Фёдора Емельяненко.
44-летний Фёдор Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде.
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