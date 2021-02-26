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Шлеменко анонсировал следующий бой

Шлеменко анонсировал следующий бой
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, где и когда проведёт следующий поединок. Он выйдет в клетку во Владивостоке в начале мая 2021 года.

«Всем привет! Хочу анонсировать свой следующий бой, который состоится на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке в начале мая.

По сопернику могу сказать следующее: есть несколько интересных вариантов, матчмейкеры работают. Совсем скоро получим анонс, кто станет моим соперником.

Хочу поблагодарить всех, кто болеет за меня и кто меня поддерживает. Спасибо, что вы со мной. Увидимся с вами во Владивостоке в начале мая. Всему Владивостоку привет. До встречи», — рассказал он в видео, выложенном в его «инстаграме».

Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Всего на счету российского спортсмена 73 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

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