Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант продемонстрировала сексуальный танец в спортивном топе

26-летняя американская спортсменка Пейдж Ванзант, ранее выступавшая в наилегчайшем весе UFC, опубликовала в «Инстаграме» видеоролик, продемонстрировав сексуальный танец с оголённым животом.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее в феврале Ванзант дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship. Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей.



До этого Ванзант выступала в UFC. Последний поединок 26-летняя спортсменка провела 11 июля 2020 года на турнире UFC на «Бойцовском острове», где она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.