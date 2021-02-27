Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант продемонстрировала сексуальный танец в спортивном топе
26-летняя американская спортсменка Пейдж Ванзант, ранее выступавшая в наилегчайшем весе UFC, опубликовала в «Инстаграме» видеоролик, продемонстрировав сексуальный танец с оголённым животом.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее в феврале Ванзант дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship. Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей.
До этого Ванзант выступала в UFC. Последний поединок 26-летняя спортсменка провела 11 июля 2020 года на турнире UFC на «Бойцовском острове», где она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.
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