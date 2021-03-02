Галлахер сразится с Миксом на Bellator 258

Патрик Микс проведёт бой против Джеймса Галлахера в ночь с 7 на 8 мая мск на турнире Bellator 258. Контракты на поединок ещё не подписаны, но стороны достигли устного соглашения. Об этом сообщает издание MMA Fighting, ссылаясь на источники, близкие к ситуации.

Микс последний раз выходил в октагон в сентябре 2020 года, потерпев первое поражение в карьере от Хуана Арчулеты. В его активе 20 побед и одно поражение. Галлахер последний бой провёл в октябре 2020 года, выиграв сабмишеном (удушение сзади) у Кэла Эленора. На его счету 11 побед и одно поражение.

Напомним, ранее стало известно, что первый турнир Bellator в 2021 году состоится в ночь со 2 на 3 апреля мск. О желании выступать в промоушене заявил российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев, выступающий в полулёгкой весовой категории.