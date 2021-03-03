Пётр Ян: Стерлинг ищет оправдания и пытается быть на слуху, но в день боя я сломаю его

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян поделился мнением о будущем сопернике Алджэмейне Стерлинге.



«Стерлинг вообще не соответствует своим словам. В одном интервью он говорит одни слова, в другом — совсем другие. Я понимаю, что у него в голове каша происходит. Он высказывается о своих травмах. Он просто ищет оправдания сейчас и пытается быть на слуху. Но в день боя я сломаю его», — сказал Пётр Ян в интервью Ариэлю Хельвани.



Напомним, в ночь с 6 на 7 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В главном бою сойдутся обладатель пояса в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. В основном карде также выступит россиянин Пётр Ян, который будет защищать пояс в легчайшем весе против Алджэмейна Стерлинга, и боец лёгкой весовой категории Ислам Махачев, который сразится с американцем Дрю Добером.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.