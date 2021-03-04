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Пётр Ян рассказал, как будет биться со Стерлингом на UFC 259

Пётр Ян рассказал, как будет биться со Стерлингом на UFC 259
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, как будет действовать в поединке с Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 259 в ближайшие выходные.

«Я всегда уделяю время партеру. Может, не сильно показываю это, но я дрался с 3-4 чёрными поясами по БЖЖ, с мастерами спорта по вольной борьбе, но получалось так, что я навязывал свой стиль и переламывал их тактические задачи.

Считаю, что Стерлинг — хороший боец во всём. Разница в том, что я реально очень-очень хорош в партере. Да, я не лучший борец. Но борюсь с напором, стесняю противника. Стоит мне пустить в ход руки — меня уже не остановить», — приводятся слова Яна на сайте телеканала «РЕН ТВ».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Пётр Ян — Стерлинг.

Петра Яна посадили на карантин перед боем со Стерлингом на UFC 259
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