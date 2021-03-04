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Махачев дал совет Петру Яну перед боем со Стерлингом

Махачев дал совет Петру Яну перед боем со Стерлингом
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, дал совет чемпиону промоушена в легчайшем весе россиянину Петру Яну, которому в ближайшие выходные на турнире UFC 259 предстоит защита титула в поединке с Алджэмейном Стерлингом. Махачева спросили, может ли он дать Яну конкретный совет как эксперт в борьбе и грэпплинге.

«Не отдавать спину», — цитирует Махачева «Матч ТВ».

«Я думаю, что борьба Стерлинга может быть опасна лишь в начальных раундах, потом уже нет. Мне кажется, что Стерлинг может победить Яна, только если повалит его, заберёт спину и задушит. Но если Пётр не даст этого сделать, он может даже «финишировать» Стерлинга», — добавил Ислам.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ян — Стерлинг.

Пётр Ян рассказал, как будет биться со Стерлингом на UFC 259
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