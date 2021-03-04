Махачев дал совет Петру Яну перед боем со Стерлингом

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, дал совет чемпиону промоушена в легчайшем весе россиянину Петру Яну, которому в ближайшие выходные на турнире UFC 259 предстоит защита титула в поединке с Алджэмейном Стерлингом. Махачева спросили, может ли он дать Яну конкретный совет как эксперт в борьбе и грэпплинге.
«Не отдавать спину», — цитирует Махачева «Матч ТВ».
«Я думаю, что борьба Стерлинга может быть опасна лишь в начальных раундах, потом уже нет. Мне кажется, что Стерлинг может победить Яна, только если повалит его, заберёт спину и задушит. Но если Пётр не даст этого сделать, он может даже «финишировать» Стерлинга», — добавил Ислам.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ян — Стерлинг.
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