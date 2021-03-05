«Ты – одна из тех мышей, что будет поймана». Ян ответил на выпад Стерлинга перед UFC 259

Российский боец UFC Пётр Ян в преддверии защиты титула чемпиона в легчайшем весе на пресс-конференции к турниру UFC 259 ответил на выпад от претендента на пояс британца Алджэмейна Стерлинга.

«Впечатления от тренировок в АТТ? Всё было отлично. Каждый лагерь для меня – это возможность приобрести что-то новое.

Надеюсь, тебя научили ловить мышей? – выпад от Стерлинга в адрес Яна.

Я мышей ловлю всю жизнь. Ты – одна из тех, что будет поймана», — заявил Пётр на пресс-конференции к турниру.

Напомним, что «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 259. Напомним, что турнир по смешанным единоборствам UFC 259 пройдёт в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США), в ходе которого состоятся сразу три титульных поединка – Ян Блахович встретится с Исраэлем Адесаньей за пояс в полутяжёлом весе, Аманда Нуньес проведёт третью защиту с Меган Андерсон, а Пётр Ян выйдет в октагон с Альджмейном Стерлингом.