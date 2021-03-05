Президент UFC: шанс на возвращение Нурмагомедова ещё есть

Президент UFC Дана Уайт рассказал, возможно ли возвращение в октагон чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«В лёгком весе с первой по девятую позиции рейтинга много потенциально отличных боёв, которые нужно сделать. Давайте пока подождём, посмотрим, как некоторые из этих боёв сложатся, и тогда будет ясно, кто подерётся за титул.
Если Хабиб будет заинтересован, он примет бой. Вы же слышали, он сказал «оставьте меня в покое, не задавайте вопросов». Думаю, шанс на его возвращение ещё есть. Так я вижу ситуацию, дверь для него ещё открыта», — рассказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, 32-летний Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года, после того как победил Джастина Гэтжи. На его счету 29 побед в 29 боях в MMA.
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