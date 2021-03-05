Стерлинг — о бое с Петром Яном: не думаю, что он на моём уровне. Ночь закончится быстро

Американский боец MMA Алджэмейн Стерлинг рассказал об ожиданиях от поединка с чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном. Напомним, бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 марта мск.

«Я думаю, что у Петра очень хороший грэпплинг, просто я не думаю, что он на моём уровне, учитывая ту конкуренцию, с которой я сталкиваюсь на ежедневной основе в своём тренировочном зале. Плюс у меня есть опыт работы с тем, с кем он сталкивался (речь идёт о Магомеде Магомедове, который нанёс единственное поражение Яну в его профессиональной карьере. — Прим. «Чемпионата»).

Думаю, что я элитный боец в этом аспекте, и, если я возьму его спину, как это удавалось его оппонентам в прошлом, у него будут проблемы. Ночь закончится быстро», — рассказал Стерлинг на пресс-конференции.



