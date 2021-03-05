Малыхин с досрочной победой дебютировал в лиге ONE Championship

В Сингапуре завершился турнир по смешанным единоборствам ONE Championship: Fists Of Fury 2. В его соглавном событии выступил дебютант промоушена, российский тяжеловес Анатолий Малыхин. Его соперником стал Алешандре Мачадо из Бразилии.

Схватка завершилась уже на четвёртой минуте первого раунда. Малыхин завоевал победу техническим нокаутом. Таким образом, он одержал первую победу в лиге ONE Championship и восьмую в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Напомним, на данный момент чемпионом лиги в тяжёлом весе является ветеран смешанных единоборств, экс-боец UFC, 43-летний Брендон Вера. В прошлом он уже дважды успешно защищал звание чемпиона ONE Championship в тяжёлом весе, а также пытался стать чемпионом в полутяжёлом весе.