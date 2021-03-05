Ян поблагодарил команду за помощь в подготовке к бою со Стерлингом
Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поблагодарил свою команду за помощь в подготовке к бою с Алджэмейном Стерлингом.
«Спасибо огромное всем кто помогал, помогает. Я ценю это! Осталось пару килограмм, и завтра взвешивание», – написал россиянин на своей странице.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».
Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Пётр Ян выступит в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником станет американец Алджэмейн Стерлинг. Это будет первая защита титула для россиянина, который он завоевал летом минувшего года, когда досрочно победил экс-чемпиона лиги в полулёгком весе Жозе Альдо.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.
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