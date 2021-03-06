Одноклубник Петра Яна поставил на нокаут в конце третьего раунда

Российский полутяжеловес Михаил Рагозин из клуба «Архангел Михаил», который представляет чемпион UFC Пётр Ян, дал прогноз на бой Ян vs Стерлинг.



«Я думаю, что все закончится во второй половине третьего раунда. Петя будет попадать в стойке, будет накопительный эффект. Стерлинг не выдержит и упадет, а Петя его добьет», — говорит Рагозин.



Рагозин объяснил, почему высокий уровень борьбы не поможет претенденту на титул: «Я не считаю Стерлинга слабым бойцом, он сильный и опасный соперник. Но Петя лучше в стойке, в ударной технике, на руках. Он выносливей и задавит его своим темпом и напором. Первые два раунда Стерлинг попробует бороться, двигаться на ногах, и это его вымотает. Да, он переведет Петю один-два раза, но долго удерживать его в невыгодной позиции, тем более сделать прием, не сможет. Он вымотается, и бой закончится, как я сказал».



«Надеюсь и считаю, что пояс приедет в Россию, в Екатеринбург, в нашу Академию, где ему и место», — закончил боец.

Ян и Стерлинг прошли взвешивание перед турниром UFC 259