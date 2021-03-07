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Аскаров победил Бенавидеса на турнире UFC 259

Аскаров победил Бенавидеса на турнире UFC 259
Бокс/ММА / UFC 0
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В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В рамках основного карда россиянин Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, сразился с экс-претендентом на титул Джозефом Бенавидесом.

Бой завершился победой Аскарова единогласным решением судей. Таким образом, россиянин одержал 13-ю победу в 13 боях в смешанных единоборствах. Бенавидес потерпел 8-е поражение при 28 победах.

В главном бою турнира сойдутся обладатель пояса в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. Также на турнире свой титульный бой проведёт чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян, который будет защищать титул от посягательств американца Алджэмейна Стерлинга. Ещё один россиянин Ислам Махачев встретится с Дрю Добером.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.

UFC 2021. UFC 259, Лас-Вегас, США
Джозеф Бенавидес - Аскар Аскаров (W)
07 марта 2021, воскресенье. 04:40 МСК
Аскар Аскаров
Окончено
UD
Джозеф Бенавидес
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