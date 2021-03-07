Аскаров победил Бенавидеса на турнире UFC 259

В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В рамках основного карда россиянин Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, сразился с экс-претендентом на титул Джозефом Бенавидесом.

Бой завершился победой Аскарова единогласным решением судей. Таким образом, россиянин одержал 13-ю победу в 13 боях в смешанных единоборствах. Бенавидес потерпел 8-е поражение при 28 победах.

В главном бою турнира сойдутся обладатель пояса в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. Также на турнире свой титульный бой проведёт чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян, который будет защищать титул от посягательств американца Алджэмейна Стерлинга. Ещё один россиянин Ислам Махачев встретится с Дрю Добером.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.