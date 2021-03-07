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Ян: прошу прощения у Стерлинга и желаю скорейшего выздоровления

Российский боец Пётр Ян, проводивший бой на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США), извинился перед своим соперником Алджэмейном Стерлингом за запрещённый приём.

Россиянин ударил соперника, сидящего на канвасе коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.

«Прошу прощения и желаю скорейшего выздоровления Алджэмейну Стерлингу. Я не хотел нанести незаконный удар, я просто совершил большую ошибку и заплатил за это», – написал в своём аккаунте в «Твиттере» Пётр Ян.

Ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.