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Пётр Ян — Джону Джонсу: Энтони Смит должен был забрать твой титул

Пётр Ян — Джону Джонсу: Энтони Смит должен был забрать твой титул
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Пётр Ян отреагировал на заявление экс-чемпиона лиги в полутяжёлом весе Джона Джонса о поединке россиянина с Алджэмейном Стерлингом. Ян решил уколоть Джонса, отметив, что он должен был потерять титул ещё более года назад.

«Энтони Смит должен был забрать твой титул», — написал Ян в своём «твиттере».

Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.

Бой Джона Джонса и Энтони Смита состоялся в 2019 году. Поединок завершился победой Джонса единогласным решением судей.

Джон Джонс прокомментировал дисквалификацию Петра Яна в поединке со Стерлингом
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