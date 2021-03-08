Двалишвили — Яну: ты извинился, а теперь показал своё истинное лицо
Боец UFC Мераб Двалишвили обратился к бывшему чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну, который назвал грузинского спортсмена и своего бывшего соперника Альджамейна Стерлинга «клоунами».
«Ты извинился, а теперь показал своё истинное лицо. Перестань просить менеджера писать за тебя сообщения в «Твиттере» и изучай правила перед реваншем», — написал Мераб в «Твиттере».
Ян позволил себе резкое выражение после того как Двалишвили на странице в «Инстаграме» выложил совместную фотографию с американцем, который держит на плече пояс чемпиона лиги. Напомним, что Стерлинг получил регалию не в результате победы, а после того как Пётр нарушил правила, пробив запрещённый удар. Ян был дисквалифицирован, а Альджамейн стал новым чемпионом.
Ян назвал Стерлинга клоуном, тот жёстко ответил
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