Двалишвили — Яну: ты извинился, а теперь показал своё истинное лицо

Боец UFC Мераб Двалишвили обратился к бывшему чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну, который назвал грузинского спортсмена и своего бывшего соперника Альджамейна Стерлинга «клоунами».

«Ты извинился, а теперь показал своё истинное лицо. Перестань просить менеджера писать за тебя сообщения в «Твиттере» и изучай правила перед реваншем», — написал Мераб в «Твиттере».

Ян позволил себе резкое выражение после того как Двалишвили на странице в «Инстаграме» выложил совместную фотографию с американцем, который держит на плече пояс чемпиона лиги. Напомним, что Стерлинг получил регалию не в результате победы, а после того как Пётр нарушил правила, пробив запрещённый удар. Ян был дисквалифицирован, а Альджамейн стал новым чемпионом.