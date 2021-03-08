Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Двалишвили — Яну: ты извинился, а теперь показал своё истинное лицо

Двалишвили — Яну: ты извинился, а теперь показал своё истинное лицо
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Мераб Двалишвили обратился к бывшему чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну, который назвал грузинского спортсмена и своего бывшего соперника Альджамейна Стерлинга «клоунами».

«Ты извинился, а теперь показал своё истинное лицо. Перестань просить менеджера писать за тебя сообщения в «Твиттере» и изучай правила перед реваншем», — написал Мераб в «Твиттере».

Ян позволил себе резкое выражение после того как Двалишвили на странице в «Инстаграме» выложил совместную фотографию с американцем, который держит на плече пояс чемпиона лиги. Напомним, что Стерлинг получил регалию не в результате победы, а после того как Пётр нарушил правила, пробив запрещённый удар. Ян был дисквалифицирован, а Альджамейн стал новым чемпионом.

Ян назвал Стерлинга клоуном, тот жёстко ответил
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021