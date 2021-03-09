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Жена Петра Яна — мужу: ты наш герой! Пояс будет дома

Жена Петра Яна — мужу: ты наш герой! Пояс будет дома
Бокс/ММА / UFC 0

Юлия Ян, жена бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, поддержала мужа после его поражения в поединке с Альджамейном Стерлингом.

«Для нас ты лучший! Ты чемпион! Ты наш герой! Пояс будет дома», — написала Юлия Ян на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.

Ранее стало известно, что Стерлинг согласился дать реванш Петру Яну.

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Неудача укротила нрав Петра лишь на пару часов. Россиянин вернулся к треш-току.
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