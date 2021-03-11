Дос Аньос ответил Махачеву на предложение провести бой, бросив вызов Хабибу Нурмагомедову

36-летний бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос, являющийся бывшим чемпионом UFC в лёгком весе, ответил российскому бойцу Исламу Махачеву, который предложил ему провести поединок в июле 2021 года.

«Если твой брат Хабиб Нурмагомедов сразится со мной после того, как я побью тебя, то давай сделаем это», — написал дос Аньос в «Твиттере».

Ранее дос Аньос дал понять, что недоволен тем ажиотажем, который создаётся вокруг Ислама Махачева в США. Бразильский боец призвал «прекратить хайп» вокруг Махачева.

Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Ислам Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада США). Россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером. Махачев провёл первый поединок с сентября 2019 года.