Бетербиев — о бое с Дайнесом: волнение должно присутствовать. Я всё-таки живой человек

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев ожиданиями от предстоящего поединка с представителем Германии Адамом Дайнесом.
«Волнение должно присутствовать. Я всё-таки живой человек, хоть и боксёр. Родные стены с одной стороны помогают, а с другой — накладывают дополнительную ответственность. С этим надо совладать. И нужно повернуть всё в мою пользу, постараюсь это сделать. Я хорошо себя чувствую, всё увидим 20 марта. Мне самому интересно», — приводит слова Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.
Поединок состоится 20 марта на московской арене «Мегаспорт». На счету российского боксёра 15 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 15 побед (все — нокаутом). Последний бой он провёл в октябре 2019 года, нокаутировав украинца Александра Гвоздика в 10-м раунде. Что касается Дайнеса, то у него 19 побед (в том числе 10 нокаутом), одно поражение и одна ничья.
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