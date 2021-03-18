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«Я здесь за Путина». Цзю-младший пришёл на акцию казаков в Австралии

«Я здесь за Путина». Цзю-младший пришёл на акцию казаков в Австралии
Бокс/ММА 0
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Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, посетил акцию казаков в Австралии.

«Я сам был очень удивлён, когда он появился на нашей акции, сказав, что, «конечно, я тут за Путина». Причём он сказал это на камеру государственного австралийского телевидения. Тима Цзю знает весь Зелёный континент, в 2019 году он стал чемпионом Австралии в среднем весе. Поэтому поддержать Путина — это смелый поступок. Тележурналист спросил: «Ты за или против Путина?». Я стоял рядом и слышал, как менеджер Тима прошептал: «Скажи, что без комментариев». Но он ответил, как настоящий боец.

Может ли это навредить его карьере? Всё может быть. Знаю, что уже нашлись «доброжелатели», которые стали писать в соцсетях, что настучат на Тима властям, что «испортят карьеру», раз он за Путина. Но иначе и быть не может. Тим, то есть Тимофей, — наш человек, православный, его крестил мой отец. Россия должна гордиться таким соотечественником», — приводит слова организатора акции EADaily.

Фото: YouTube

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