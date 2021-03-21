Тищенко: Бетербиеву нужно чаще драться и светиться перед промоутерами

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал успешную защиту поясов по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе российским боксёром Артуром Бетербиевым. Он техническим нокаутом победил немца Адама Дейнеса. Бой был остановлен в 10-м раунде.

«Вопрос возраста в боксе очень индивидуален. Кто-то рано заканчивает, кто-то позже. Артуру нужно продолжать активно выступать, всё зависит от него, чувства и кондиций. Как обычно: нужно чаще драться и светиться перед промоутерами. Также важную роль играет мотивация.



Что касается долгого простоя, то это всегда играет негативную роль. Не только для боксёров, а для любого спортсмена», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.