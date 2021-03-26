«Как можно не поддерживать своего?» Денис Лебедев — о бое Поветкина и Уайта

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев рассказал об ожиданиях от матча-реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта, который состоится в ближайшие выходные.

«Александр Поветкин — мой друг, безусловно, но мой прогноз — 50 на 50. Сердце моё будет болеть за Сашу, как всегда, но произойти может всё, пусть победит сильнейший.

Как можно не поддерживать своего? Я встречаю много людей, которых даже не знаю, но они знают, что я боксёр, говорят мне: ты поддержи Саню, передай ему, что мы за него. Так на Камчатке, на Сахалине, в Орле, Белгороде, Старом Осколе. Очень много людей поддерживают Саню», — цитирует Лебедева РЕН ТВ.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде, несмотря на то, что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде. На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.