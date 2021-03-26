Хирн — о бое Поветкин — Уайт: кто-то улетит в брутальный нокаут

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн убеждён, что поединок Александра Поветкина и Диллана Уайта не дойдёт до решения судей.
«Я очень взволнован перед их поединком. Этот бой подходит как Поветкину, так и Уайту. Хорошо, что эта схватка пройдёт сейчас. Вы можете спорить об этом, но всегда есть «за» и «против». В любом случае, это будет жесточайший поединок, по итогам которого кто-то улетит в брутальный нокаут. Здесь не будет победы по очкам. Надеюсь, всё завершится в нашу пользу», — приводит слова Хирна BoxingScene.
Напомним, встреча Александра Поветкина с Диллианом Уайтом пройдёт 27 марта в Гибралтаре. Это будет вторая схватка бойцов, в первой россиянин нокаутировал оппонента. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Поветкин — Уайт.
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