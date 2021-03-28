Валуев отреагировал на поражение Поветкина в бою с Уайтом

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ прокомментировал поражение Александра Поветкина в бою-реванше с Диллианом Уайтом. Победу во втором бою одержал Уайт, нокаутировав Александра в четвёртом раунде. Таким образом, Поветкин утратил пояс временного чемпиона по версии WBC.



«Нельзя описать словами, как я расстроен. К сожалению, победы Саши не произошло. В глубине души мы понимали, что, исходя из предыдущего боя, подобный исход был вполне вероятен. Но мы ждали, что будет нечто противопоставлено Уайту…



Ошибка, которая привела к двум нокдаунам в первом бою, не была исправлена. Уайт активно пользовался джебом: британец наносил свои основные потрясающие — от слова потрясать — удары с правой руки. Когда Уайт добивал боковым слева, стало понятно: Саня находится в состоянии, близком к непониманию ситуации. Шансов уже не было», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.