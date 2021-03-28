Уайт посетил раздевалку Поветкина после боя-реванша. Видео

Британец Диллиан Уайт после победы нокаутом над Александром Поветкиным в бою-реванше посетил раздевалку россиянина. Уайт поблагодарил своего соперника за бой.
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Победу во втором бою одержал Уайт, нокаутировав Александра в четвёртом раунде. Таким образом, Поветкин утратил пояс временного чемпиона по версии WBC.
Первый бой соперников проходил в августе 2020 года. Тогда Уайт был близок к победе. Британец дважды отправлял россиянина в нокдаун, но в пятом раунде Поветкин нокаутировал Диллиана. Предполагалось, что Уайт и Поветкин вновь выйдут на ринг до конца 2020 года. Но российский боксёр заразился коронавирусом и даже оказался в больнице. Из-за этого он не смог подготовиться к бою в первоначальные сроки.
На счету 41-летнего Поветкина 40 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.
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