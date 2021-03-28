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Бетербиев: Уайт боксировал более осторожно и собранно, чем Поветкин

Бетербиев: Уайт боксировал более осторожно и собранно, чем Поветкин
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев прокомментировал поражение Александра Поветкина в реванше с британцем Диллианом Уайтом. Победу во втором бое одержал Уайт, нокаутировав Александра в четвёртом раунде. Таким образом, Поветкин лишился пояса временного чемпиона по версии WBC.

«Видно было, что Уайт более осторожно, более собранно боксирует. Поветкин тоже нацелен. Он знает, что в первом бою у него не всё получалось, он в первых раундах был в нокдаунах.

Уайт оказался точнее в конце. Ключевым стал удар, который Поветкин пропустил. Другая картина боя по сравнению с первым», — приводит слова Бетербиева РЕН ТВ.

Напомним, в первом их поединке Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

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