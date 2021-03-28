Волков: готов подраться с Нганну, для этого я здесь. Идём за поясом

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлом весе, прокомментировал победу Фрэнсиса Нганну в титульном бое со Стипе Миочичем.

«Нганну выглядел очень сильно в этом бою. Наверное, самый лучший его бой в карьере. Он показал бойцовский интеллект, тактику на поединок, работал вторым номером, встречал на ошибках Миочича, защищался от проходов. Миочич, к сожалению, ничего сделать не смог. Выглядел не очень сильным, поэтому вряд ли будет незамедлительный реванш в их поединке.



Джон Джонс изъявил желание драться за пояс. Безусловно, он достоин, но если вдруг он передумает, готов ли выйти я? Ребят, конечно готов. Для этого я здесь. Готов подраться с Нганну. Если он пока будет занят, и если Стипе продолжит карьеру, готов подраться с ним. Идём за поясом, будем побеждать», — сказал Волков в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».