Цзю посоветовал Поветкину завершить карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался о поражении Александра Поветкина от Диллиана Уайта в реванше. Уайт нокаутировал Поветкина в четвёртом раунде.
«Достаточно много факторов повлияло на итоговый результат. Один из них — коронавирус, которым переболел Саша. Он попросту не смог полностью восстановиться перед выходом на ринг. У меня ещё такой вопрос к команде Поветкина, они вообще учитывали, что бой будет проходить в половину второго ночи?
Не надо забывать про возраст нашего спортсмена — «Витязю» уже 41 год. Ошибки Саши в бою с Уайтом я и сам допускал. Этой ночью он не был самим собой: действия, которые раньше давались ему легко, сейчас выглядят слишком тяжёлыми.
Что касается слов Рябинского, я бы тоже посоветовал Саше закончить карьеру. Но столь серьёзное решение он может принимать только сам.
Стоит ли Поветкину одержать ещё одну победу и уйти? Поймите, порой наступает такой момент, когда ты просто не понимаешь, зачем выходишь на ринг: не находишь мотивацию. Думаю, у Саши нечто похожее. Он побеждал везде и заработал неплохие деньги. Всё, что нужно, он уже сделал», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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