Тим Цзю оказался легче Хогана на взвешивании
Стали известны результаты взвешивания боксёров австралийца Тима Цзю и представителя Ирландии Денниса Хогана, которые сразятся завтра, 31 марта. Цзю весит 69,3 кг, Хоган — 69,4 кг. Об этом сообщает FightMag.
Напомним, Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю. Последний бой Цзю-младший провёл 16 декабря 2020 года, нокаутировав представителя Новой Зеландии Боуина Моргана. В поединке с Морганом Тим защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 17 побед в 17 поединках (13 — нокаутом).
Ранее Тим Цзю рассказал, как будет действовать в поединке с Деннисом Хоганом.
Тим Цзю — о бое с Хоганом: у него сломан нос? Мне всё равно, я намерен навредить ему
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