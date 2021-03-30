Тим Цзю оказался легче Хогана на взвешивании

Стали известны результаты взвешивания боксёров австралийца Тима Цзю и представителя Ирландии Денниса Хогана, которые сразятся завтра, 31 марта. Цзю весит 69,3 кг, Хоган — 69,4 кг. Об этом сообщает FightMag.

Напомним, Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю. Последний бой Цзю-младший провёл 16 декабря 2020 года, нокаутировав представителя Новой Зеландии Боуина Моргана. В поединке с Морганом Тим защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 17 побед в 17 поединках (13 — нокаутом).

Ранее Тим Цзю рассказал, как будет действовать в поединке с Деннисом Хоганом.