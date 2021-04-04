А. Емельяненко: пусть Дацик ещё пять раз в Норвегию за деньгами сплавает, и мы обсудим бой
Александр Емельяненко ответил скандальному бойцу MMA Вячеславу Дацику, который предложил ему 5 млн рублей за бой.
«Дацик эти пять миллионов на лодке из Норвегии привёз? Если так, пусть ещё раз пять туда-обратно сплавает, после этого свяжется с моим менеджером, и мы обсудим возможность нашего боя. А пока пусть «чемпионов» Зимбабве и Конго по боксу продолжает бить», — приводит слова Емельяненко Всёпроспорт.ру.
Напомним, ранее Дацик анонсировал бой с Емельяненко, после чего менеджер Александра назвал новость фейком, после чего сам Емельяненко поставил под сомнение, что кто-то согласится организовать их поединок. При этом, по словам менеджера Александра, гонорар бойца обычно составляет 10 млн рублей.
Дацик готов заплатить Александру Емельяненко 5 млн рублей за бой
Рекомендуем вам
- 4 апреля 2021
-
15:51
-
14:27
-
12:33
-
11:13
-
10:35
-
09:18
-
08:46
-
01:27
- 3 апреля 2021
-
23:15
-
21:31
-
20:26
-
20:06
-
18:10
-
16:41
-
15:52
-
14:52
-
14:38
-
13:39
-
12:16
-
11:33
-
10:58
-
09:13
-
06:28
-
06:07
-
05:24
-
03:26
-
02:50
-
00:55
- 2 апреля 2021
-
23:30
-
22:43
-
21:25
-
20:43
-
19:59
-
19:37
-
18:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам