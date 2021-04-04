А. Емельяненко: пусть Дацик ещё пять раз в Норвегию за деньгами сплавает, и мы обсудим бой

Александр Емельяненко ответил скандальному бойцу MMA Вячеславу Дацику, который предложил ему 5 млн рублей за бой.

«Дацик эти пять миллионов на лодке из Норвегии привёз? Если так, пусть ещё раз пять туда-обратно сплавает, после этого свяжется с моим менеджером, и мы обсудим возможность нашего боя. А пока пусть «чемпионов» Зимбабве и Конго по боксу продолжает бить», — приводит слова Емельяненко Всёпроспорт.ру.

Напомним, ранее Дацик анонсировал бой с Емельяненко, после чего менеджер Александра назвал новость фейком, после чего сам Емельяненко поставил под сомнение, что кто-то согласится организовать их поединок. При этом, по словам менеджера Александра, гонорар бойца обычно составляет 10 млн рублей.